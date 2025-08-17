В России с 1 сентября заработают критерии неиспользования земельных участков.
ТАСС собрал основные положения постановления правительства РФ
Когда участок будут считать заброшенным
- Если более половины территории занято бытовыми отходами или мусором и уборка не проводилась больше года.
- Если отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки, или в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство.
- То же самое касается участков с частично разрушенными постройками, ремонт которых не начат владельцем в течение года.
О санкциях
- Хозяевам дачных и других участков, которые будут признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, грозит предупреждение, затем штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.
- При первом нарушении выдается только предупреждение, но затем владельцу, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, грозит штраф.
- Если собственник не исправит нарушение в течение полугода, Росреестр направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суд об изъятии участка, который затем будет продан с публичных торгов.