В частности, участок сочтут заброшенным, если более половины территории занято бытовыми отходами и уборку не проводили больше года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Критерии неиспользования земельных участков заработают в России с 1 сентября. Соответствующее постановление было подписано ранее правительством РФ.

Хозяевам дачных и других участков, которые будут признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, грозит предупреждение, затем штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.

Участок будет считаться заброшенным, если более половины территории занято бытовыми отходами или мусором и уборка не проводилась больше года, а также если отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки, или в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство. То же самое касается участков с частично разрушенными постройками, ремонт которых не начат владельцем в течение года.

Как ранее рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, при первом нарушении выдается только предупреждение, но затем владельцу, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, грозит штраф в 20-50 тыс. рублей. Если собственник не исправит нарушение в течение полугода, Росреестр направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суд об изъятии участка, который затем будет продан с публичных торгов.

Закон об освоении земельных участков начал действовать в России с 1 марта 2025 года.