Продающие БАДы без маркировки сайты будут блокировать в РФ с 1 сентября

Работу интернет-ресурсов могут ограничивать в досудебном порядке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный закон о запрете распространения информации о розничной торговле, в том числе дистанционным способом, биологически активных добавок, которые не имеют маркировку, в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок, вступает в силу 1 сентября. Сайты с предложениями о продаже БАДов могут быть заблокированы в досудебном порядке.

"Запрещается распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с настоящим Федеральным законом", - говорится в опубликованном федеральном законе.