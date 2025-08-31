Теперь у всех гостиниц, санаториев и других мест отдыха должны быть самооценка и категория от одной до пяти звезд

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сервисы бронирования в РФ теперь могут размещать на своих ресурсах информацию только о классифицированных объектах размещения. Соответствующие изменения вступили в силу 1 сентября 2025 года.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин пояснил ТАСС, что с 1 сентября коллективные средства размещения, которые не прошли классификацию, не смогут принимать новые брони. При этом важно, что все брони, сделанные до 1 сентября, останутся в силе - люди смогут отправиться в поездку.

Под требования классификации подпадают отели, хостелы, пансионаты, модульные некапитальные средства размещения, санатории, кемпинги и базы отдыха, включая глэмпинги. Классификация проводится в два этапа. Первый и обязательный для всех - это самооценка. На втором этапе гостиницы и санатории могут дополнительно получить категорию от одной до пяти звезд, обратившись в уполномоченную аккредитационную организацию, отметил глава ассоциации.

"Классификация призвана обелить рынок и повысить качество услуг. Для туриста это значит, что его интересы будут обеспечены еще более надежно. При планировании поездки, помимо отзывов и фотографий от других пользователей, путешественник сможет опираться на верифицированную информацию об объекте. Бизнес же благодаря легализации должен получить возможность участвовать в программах господдержки", - подчеркнул Брагин.

В России не менее 30 тыс. отелей и других средств размещения, которые должны пройти классификацию по новым правилам. "В последние две недели темпы прохождения классификации выросли в разы, особенно ближе к 1 сентября. И часть объектов, вероятно, еще будут догонять остальных в течение ближайшего месяца. Временно объем предложения может сократиться в сегменте небольших гостиниц и баз отдыха. При этом крупные и популярные у туристов объекты, по нашему прогнозу, пройдут классификацию в срок", - сказал он.

В ассоциации также напомнили, что с 6 сентября начинают действовать штрафы в случае деятельности средств размещения без классификации. Для ИП размер штрафов составит от 50 тыс. до 70 тыс. руб., для юрлиц - от 300 тыс. до 450 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для ИП будет достигать размера от 75 тыс. до 100 тыс. руб., а для юрлиц - оборотные штрафы (но не менее 500 тыс. руб.).