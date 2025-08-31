Граждане смогут претендовать на жилье по соцнайму или компенсацию, если участок из-под частного или многоквартирного дома изымается для государственных или муниципальных нужд

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, который защищает жильцов, отказавшихся от участия в приватизации, вступает в силу на территории Российской Федерации с 1 сентября 2025 года. Граждане смогут претендовать на жилье по соцнайму или компенсацию, если участок из-под частного или многоквартирного дома изымается для государственных или муниципальных нужд.

Речь идет о так называемых "отказниках от приватизации" - тех, кто в 1990-е и позже жил в квартире с семьей, имел равное право участвовать в приватизации, но сознательно отказался, пояснил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. По его словам, обычно такие люди писали отказ, чтобы, например, "сохранить право пользования жилым помещением на условиях договора соцнайма" (приватизация была бесплатной, но при отказе за человеком сохранялось право жить в квартире пожизненно). Он уточнил, что часто среди таких "отказников" те, кто попадают под категорию уязвимых категорий граждан - например, пенсионеры, которые в 1990-е сознательно отказались, чтобы не дробить собственность на доли.

"Проблемы возникали в случае, если дом попадал под реновацию или расселение. В таких случаях "отказники" могли остаться вообще без гарантированного жилья, потому что им не всегда предоставлялась альтернатива. Новый закон закрывает этот пробел в законодательстве - их права будут дополнительно защищены: можно претендовать на жилье по соцнайму или компенсацию, тогда как раньше такой гарантии не было", - рассказал собеседник агентства.

За тридцать с лишним лет процесс приватизации жилья в России практически завершился, но остаются единичные запутанные жизненные обстоятельства, которые точечно конкретизируются в законе на основании толкования судом конституционных норм, отметил в беседе с ТАСС член рабочей группы экспертного совета при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук.

"Так, при расселении дома, признанного аварийным, может выясниться, что кто-то из жильцов не был включен долевым образом в приватизацию и другого жилья у него нет. Поэтому государство предложило вариант с денежным возмещением, который позволит использовать средства как первоначальный взнос на ипотеку. Либо у человека остается право получить другое жилье по договору соцнайма. Такие форматы господдержки нужны для обеспечения конституционного права на жилище, но с течением времени становится меньше людей, которые в них нуждаются. Все-таки за десятки лет жизни большинство семей сумело обзавестись собственным жильем. Этому способствовало и развитие индивидуального жилищного строительства, и льготная ипотека, и политика государства по поддержке семей с детьми", - пояснил Склянчук.