В РФ с 1 сентября уменьшение премии не может превышать 20% месячной зарплаты

В расчет средней заработной платы будут включать доплаты за работу в выходные дни и праздники, премии, а также специальные выплаты

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядок расчета выплат, связанных с величиной средней заработной платы, будет конкретизирован в России с 1 сентября, в том числе размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка теперь должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы.

В расчет средней зарплаты с 1 сентября будут включать доплаты за работу в выходные дни и праздники, премии, а также специальные выплаты. Также из расчета уберут все периоды, когда сотрудник фактически не работал, - отпуска, больничные, декрет, дополнительные выходные по уходу за ребенком-инвалидом и простои по вине работодателя.

Будет закреплен единый порядок учета премий при расчете средней зарплаты - пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде. Если в компании премирование регулируется коллективным договором, теперь в нем нужно четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты.

Кроме того, будет уточнен алгоритм определения размера выходного пособия работника - для расчета предлагается использовать величину среднего дневного заработка и среднее количество рабочих дней в месяц, составляющее 20,6. Нововведения также касаются правил расчета отпускных - теперь при их расчете будут учитываться квартальные и годовые премии.

Кроме того, минимальный размер надбавки за работу в ночные часы на уровне 20% от оклада продлят еще на шесть лет - до 1 сентября 2031 года.