По новым правилам, правообладатели земельных участков, которые невозможно использовать сразу после приобретения прав, должны приступить к их использованию после проведения мероприятий по освоению

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков вступил в силу с 1 сентября, сообщили ТАСС в Росреестре. Документ содержит критерии, которые позволят оценить, используются ли земельные участки в соответствии с целевым назначением или нет.

Перечень был разработан в рамках реализации закона, который вступил в силу с 1 марта 2025 года. По новым правилам, правообладатели земельных участков, которые невозможно использовать сразу после приобретения прав, должны приступить к их использованию после проведения мероприятий по освоению.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, признаки неиспользования земельных участков решают сразу две ключевых задачи: во-первых, это защита добросовестных собственников от необоснованных жалоб, претензий и оценочных суждений инспектора. Теперь решение о наличии или отсутствии нарушения будет приниматься исключительно на основе утвержденных признаков. Во-вторых, это механизм воздействия на тех, кто бросил свою землю и не использует ее годами.

Будут ли изымать участки?

Как уточнили ТАСС в Росреестре, основная задача - не наказать собственников или изъять у них землю, а вернуть их на свои участки для надлежащего использования. Изъятие земли - очень сложный и длительный процесс, который осуществляется в судебном порядке. Это возможно только в том случае, если собственник, несмотря на поступившие предписания, не устранит нарушение в установленный срок.

Если ситуация дошла до изъятия, то в этом случае в интересах государства - найти нового более эффективного собственника через процедуру публичных торгов.

Что надо знать собственникам?

Садовые, огородные и приусадебные земельные участки не должны быть заросшими сорными растениями. Если через один год после того, как состояние участка зафиксировал инспектор, на 50% его площади останутся сорные растения высотой более 1 метра, а также деревья и кустарники, не являющиеся предметами благоустройства и озеленения, это будет свидетельствовать о неиспользовании участка и рассматриваться как нарушение земельного законодательства.

Для земельных участков, предназначенных для строительства, таким признаком станет отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение 5 лет с момента оформления прав на земельный участок. При этом установлены случаи, когда такой срок может быть иным - например, если он указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории.

Для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, введен аналогичный признак неиспользования. При этом срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него увеличен до 7 лет с момента оформления прав на земельный участок. Если на участке уже построено здание, то необходимо содержать их в надлежащем состоянии, не допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон.

В случае, если такие разрушения имеют место, собственник должен в течение года с момента фиксации состояния участка инспектором приступить к восстановлению зданий или сооружений. Иначе это также будет свидетельствовать о неиспользовании земельного участка. Кроме того, для всех земельных участков в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков общим признаком неиспользования является захламление или загрязнение отходами более 50% их площади.

Можно ли отчуждать садовые участки отдельно от домов?

С 1 сентября также вступает в силу закон, уточняющий возможность отчуждения садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и построек. Раздел садового или огородного участка допускается с соблюдением требований, установленных земельным законодательством. Одновременно уточняются особенности строительства зданий и сооружений на садовых участках и вводится запрет на раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража.

Также в документе прописано, что инфраструктура садоводческих земельных участков может включать не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные хозяйственные постройки, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы. Однако к таким постройкам не будут относиться погреба и другие сооружения, которые являются частями жилых или садовых домов. Это позволит избежать путаницы при оформлении участков и домов, а также при постановке на кадастровый учет.