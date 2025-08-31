Нововведение начинает действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Регистрация оборудования для производства табачной продукции будет упрощена в РФ с 1 сентября. Вступающий в силу закон также дополняет перечень оснований для отказа в регистрации подобного оборудования.

В сопроводительных материалах объясняется, что ранее неоднократно возникали ситуации, когда организации подавали заявления на регистрацию оборудования, в которых было указано как основное технологическое оборудование, подлежащее госрегистрации, так и оборудование, которое регистрировать не нужно. В таких случаях Росалкогольтабакконтроль был вынужден отказывать в регистрации всего заявленного оборудования. Новый закон дает ведомству возможность регистрировать то оборудование, для которого это необходимо, и принимать решение об отказе в регистрации прочих приспособлений.

Документ также дополняет перечень оснований для отказа в регистрации оборудования. В частности, такое решение будет приниматься в отношении представленных на регистрацию приспособлений, которые находятся в разобранном или несмонтированном состоянии.

Также в законе указано, что для успешного прохождения процедуры основное технологическое оборудование не должно быть законсервировано во время рассмотрения заявления о выдаче лицензии на производство табачной и никотинсодержащей продукции. В свою очередь саму лицензию не будут выдавать при несоответствии указанного в ней места ведения деятельности с фактическим.