Нововведение начинает действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Жевательный и нюхательный табак с 1 сентября будет продаваться в России в упаковках с изображениями губительных для здоровья последствий их употребления или с соответствующими вкладышами.

"Утвердить эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе Минздрава с утвержденными эскизами.

К приказу прилагаются четыре эскиза: о развитии пародонтоза, онкозаболеваний, импотенции и риске инфаркта. На изображениях также будет указан телефон консультативного центра помощи в борьбе с табачной зависимостью.