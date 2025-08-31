Он запрещает розничную продажу вещества, в том числе дистанционным способом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России вступил в силу закон о государственном регулировании оборота метанола. Он запрещает розничную продажу метанола, в том числе дистанционным способом.

Исключение сделано для научных организаций и вузов, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также организаций, включенных в сводный реестр организаций ОПК, и организаций, деятельность которых направлена на обеспечение обороны страны и безопасности государства и информация о которых не будет включаться в реестр.

Законом также устанавливается запрет на пересылку метанола и метанолсодержащих жидкостей в почтовых отправлениях. Сделки, связанные с оборотом метанола, должны будут заключаться в письменной форме только между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр, с указанием реестрового номера. Заключенные с нарушением требований сделки будут считаться ничтожными.

Документ также вводит обязанность организаций, участвующих в обороте метанола, передавать данные о себе для включения в соответствующий реестр, в том числе - информацию о производителях, лицах, осуществляющих реализацию, хранение, перевозку и использование метанола и метанолсодержащих жидкостей. При этом правительство РФ вправе определить случаи, при которых информация, содержащаяся в реестре, не будет размещена на официальном сайте в интернете.

Уведомление об осуществлении деятельности по обороту метанола будет направляться в уполномоченный орган в электронном виде, организации вправе будут это сделать до 1 ноября 2025 года. Оборот метанола и содержащих его жидкостей не включенными в реестр лицами не допускается. Утилизацию и уничтожение метанола также смогут осуществлять только включенные в реестр производители. Порядок, в соответствии с которым будет осуществляться уничтожение метанола и метанолсодержащих жидкостей, будет установлен кабмином с 1 марта 2026 года.

Новые нормы не распространяются на оборот автомобильного бензина, а также иных содержащих метанол жидкостей, перечень которых утвердит правительство РФ.