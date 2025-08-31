Он действут с 1 по 30 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полный запрет на экспорт бензина, который на прошлой неделе был продлен правительством, будет действовать в России с 1 по 30 сентября. Он распространяется в том числе на производителей топлива, а не только на трейдеров, сообщал кабмин.

Для непроизводителей запрет также был продлен, но уже до 31 октября 2025 года.

В кабмине уточняли, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Предыдущий экспортный запрет был установлен правительством в феврале 2025 года. Он действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. В данный момент ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Меры были приняты на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также роста цен на АЗС.