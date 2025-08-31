Направлять в налоговые органы заключения на отчетность компаний и саму отчетность будут аудиторские организации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон о размещении консолидированной финансовой отчетности компаний по международным стандартам (МСФО) в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) вступил в силу.

Согласно документу, направлять в налоговые органы заключения на отчетность компаний и саму отчетность по МСФО для размещения в информационном ресурсе Федеральной налоговой службы (ФНС) будут аудиторские организации.

О доступе к консолидированной финотчетности

Целью закона является обеспечение заинтересованным лицам гарантированного доступа к консолидированной финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена независимым аудитором.

Кроме того, закон предполагает сохранение действующих в настоящее время механизмов защиты информации, содержащейся в отчетности, от несанкционированного или нежелательного распространения. Способом, обеспечивающим такие доступ и защиту, является сбор консолидированной финансовой отчетности в единый централизованный ресурс и предоставление этой отчетности пользователям с учетом соблюдения мер по защите содержащейся в ней информации.

Реализация этой цели предусмотрена посредством включения консолидированной финансовой отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО), размещенный на официальном сайте ФНС РФ в свободном доступе. Тем самым заинтересованные лица получат доступ к широкому кругу информации о деятельности организации.

Включение консолидированной финансовой отчетности в ГИРБО упростит поиск заинтересованными лицами такой отчетности, повысит качество, полезность и аналитичность получаемой информации, включая возможность ее обработки и формирования выборки по различным признакам, снизит количество запросов по адресному представлению отчетности, поступающих к составителям от заинтересованных лиц, прежде всего - регулирующих органов.