МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, регулирующий работу администраторов финансовых и товарных индикаторов, вступил в силу. Индикаторы представляют собой репрезентативную ценовую информацию, которая обеспечивает формирование доверительной среды на финансовом и товарном рынках, снижает риски манипулирования, позволяет более эффективно управлять рыночными рисками.

Администратором индикаторов может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством РФ, имеющее собственные средства в размере не менее 5 млн руб.

Банк России будет вести реестр администраторов индикаторов, а также устанавливать перечень содержащихся в нем сведений. Администратор индикаторов будет обязан соблюдать порядок представления в ЦБ информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится.

О товарных индикаторах

Для товарных индикаторов устанавливается ряд особенностей, связанных с тем, что их методология одобряется в порядке, установленном правительством РФ по согласованию с Банком России.

Правительство по согласованию с ЦБ будет утверждать положение о межведомственной комиссии в области оценки методологии товарного индикатора и ее состав, устанавливать порядок и сроки проведения такой комиссией оценки методологии определения и предоставления товарного индикатора. Также кабмин совместно с ЦБ будет определять порядок принятия решения межведомственной комиссии о согласовании (об отказе в согласовании) методологии определения и предоставления товарного индикатора.

Услуги на финрынке

Вместе с этим вступил в силу сопутствующий закон, согласно которому администраторы индикаторов включаются в перечень лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Кроме этого, вносятся изменения в закон "Об организованных торгах", которыми вводится понятие "товарная торговая система" и уточняется понятие "финансовая организация".

Законом также предусматривается, что годовой отчет товарной торговой системы должен содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, за исключением случаев, если такая отчетность раскрывается товарной торговой системой в соответствии с требованиями иных федеральных законов.

Уточняются также требования к собственным средствам организатора торговли и нормативы достаточности собственных средств. Организатор торговли вправе рассчитывать индикаторы, в том числе цены, индексы и иные показатели, основанные на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и (или) иной информации. Порядок и сроки расчета таких показателей определяются организаторами торговли.