Торговым сетям и их поставщикам запретили включать в договор условия об ответственности "за полное или частичное неосуществление поставок товаров в торговые сети в количестве, превышающем согласованное сторонами"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, который должен обезопасить производителей продовольствия от штрафов за недопоставку продукции, объем которой они не согласовывали.

Ранее не было прозрачного механизма планирования при поставках продукции в ретейл. Торговые сети могли без предупреждения запросить больший объем у поставщика, и если производитель не поставляет продукцию, то магазин выставляет штраф.

Законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, устанавливается, что торговым сетям и их поставщикам запрещается включать в договор условия об ответственности "за полное или частичное неосуществление поставок продовольственных товаров в торговые сети в количестве, превышающем количество, согласованное сторонами".

Чтобы компании успели привести договоры в соответствие, до 1 марта 2026 года устанавливается переходный период.