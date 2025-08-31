Госорганы и руководители юрлиц, принадлежащих РФ, должны будут работать с системой ГосСОПКА

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) в РФ должны переходить на российское ПО из соответствующего реестра. Закон, содержащий это требование, вступил в силу 1 сентября.

Госорганы, которым принадлежат значимые объекты, должны будут непрерывно взаимодействовать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА). Эти обязанности в том числе распространятся на руководителей некоторых госорганов, унитарных предприятий, учреждений, фондов и корпораций, а также на руководителей юрлиц, находящихся под контролем РФ.

Вместе с тем закон дает правительству возможность устанавливать перечень отраслевых объектов КИИ, особенности категорирования таких объектов и требования к используемым на объектах программно-аппаратным средствам. Правительство должно согласовать с ЦБ РФ установленные параметры в рамках банковской и финансовой сфер.

Документ исключает индивидуальных предпринимателей из перечня объектов КИИ. На период до 2030 года кабмин также сможет установить особенности перехода на российское ПО для объектов КИИ, расположенных в Донбассе и Новороссии.

Объекты критической информационной инфраструктуры - это, например, информационные системы и телекоммуникационные сети. Они играют ключевую роль в эффективной и бесперебойной работе основных сфер жизни государства.