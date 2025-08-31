Они могут пройти аттестацию для оказания услуг на территории субъектов РФ или в муниципальных образованиях в границах субъекта, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на национальных туристических тропах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России вступил в силу закон, в соответствии с которым студенты профильных колледжей и вузов могут допускаться к работе гидами и экскурсоводами.

Изменения внесены в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Согласно документу, к работе экскурсоводами и гидами можно допускать студентов профильных колледжей и вузов при условии достижения ими 18 лет и успешного прохождения промежуточной аттестации на оказание таких услуг.

Кроме того, экскурсовод, гид или гид-переводчик могут пройти аттестацию для оказания услуг на территории субъектов РФ или в муниципальных образованиях в границах субъекта, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на национальных туристических тропах.

В пояснительной записке к закону указано, что привлечение студентов позволит обеспечить кадровую поддержку отрасли, подготовить экскурсоводов и гидов-переводчиков для развития внутреннего и въездного туризма.