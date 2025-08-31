Нововведения начинают действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, усиливающий антимонопольный контроль в финансовом секторе, вступил в силу в России. Банки и другие участники финрынка должны согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) все сделки по покупке компаний-конкурентов.

Принятый закон позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций и защитить права и интересы участников рынка от возможных проявлений монополистической деятельности.

Ранее получение предварительного согласия антимонопольной службы на совершение сделок по приобретению требовалось в случае, если стоимость активов финансовой организации превышает установленные правительством величины.

Так, ранее банкам нужно было согласовывать с антимонопольным органом приобретение другой кредитной организации только в том случае, если размер ее активов превышает 29 млрд рублей. Для лизинговых компаний этот порог составлял 8 млрд рублей, а для страховых организаций - 200 млн рублей. Таким образом, действовавший ранее порядок позволял приобретать любое количество организаций с активами ниже установленных порогов без согласования с ФАС.

Теперь эта возможность упразднена, ФАС распространяет требования на все сделки вне зависимости от размера активов приобретаемых компаний. Вступившие в силу изменения позволят повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций и защитить права и интересы участников рынка от возможных проявлений монополистической деятельности.