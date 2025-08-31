Он предусматривает усиление контроля, включая ввод обязательных электронных экспедиторских документов и внесение данных о перевозках в государственную информационную систему

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, предусматривающий усиление контроля за перевозкой грузов, включая ввод обязательных электронных экспедиторских документов и внесение данных о перевозках в государственную информационную систему, вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Как заявляли власти РФ, новые меры усилят контроль над грузоперевозками и выведут рынок из тени.

Основные положения документа начинают действовать с 1 сентября 2025 года, а обязательная электронная форма документов вводится с 1 сентября 2026 года.

Экспедиторские документы будут оформляться в электронном виде, но в отдельных случаях, определяемых государственными органами, допускается бумажный вариант. Кроме того, компании, занимающиеся транспортно-экспедиционной деятельностью на 1 марта 2026 года, должны в течение 60 дней уведомить соответствующий федеральный орган, который будет вести реестр экспедиторов. Порядок ведения реестра и сам орган назначит правительство.

Реестр будет вестись на национальной цифровой транспортно-логистической платформа "Гослог", оператором которой выступит Минтранс России. На ней будет закреплен перечень размещаемых в реестре сведений об экспедиторе, определяются обязанности экспедитора.

Закон также запрещает передачу за пределы России персональных данных клиентов, за исключением случая передачи персональных данных клиентов, являющихся стороной договора при оказании услуг по организации международных перевозок грузов, если такая передача допускается международными договорами РФ и законами о персональных данных.

Также с 1 сентября 2025 года за использование ботов при резервировании электронной очереди в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) вводится блокировка на 30 дней.

На 17 августа 2025 года в системе было зарегистрировано более 11,9 тыс. перевозчиков, включая 9,1 тыс. иностранных, а также свыше 40,7 тыс. транспортных средств, в том числе 22,4 тыс. иностранных.