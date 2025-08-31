Вступил в силу закон о запрете навязывать покупателям приобретение допуслуг

Продавцы и исполнители больше не вправе включать в договор дополнительные позиции без письменного подтверждения покупателя

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, запрещающий навязывание дополнительных товаров и услуг без согласия потребителей, вступил в силу в России 1 сентября. Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным в апреле текущего года.

Согласно документу, продавцы и исполнители не вправе включать в договор дополнительные позиции без письменного подтверждения покупателя. Автоматические отметки или заранее установленные опции не считаются согласием.

Закон также предусматривает право граждан требовать возврата средств, если услуга или товар были навязаны без согласия. Возврат должен быть произведен продавцом в течение трех рабочих дней с момента обращения.

Как отмечается в пояснительных материалах, цель нововведений - усилить защиту потребителей и исключить случаи, когда, например, при покупке авиабилетов, кредитных продуктов или страховых полисов автоматически добавлялись платные опции.