МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Банки, которые оформили клиенту платежную карту, с 1 сентября 2025 года обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников. Если подозрения подтвердятся, то банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных клиенту - не больше 50 тыс. рублей в сутки. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении банка с документом, удостоверяющим личность.

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон о банках и банковской деятельности, которые обязывают кредитные организации при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества.

Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате - до 50 тыс. рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка.

Среди признаков возможного мошенничества - нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Банк будет учитывать непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой карте. Еще один признак - наличие у кредитной организации информации, что как минимум за 6 часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму.

В перечне подозрительных признаков также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.