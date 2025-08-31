Такая мера позволит сделать прозрачным жизненный цикл вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вторсырье, полученное при раздельном накоплении и обработке отходов, начнут продавать только через электронные торговые площадки с 1 сентября. Такая мера позволит сделать прозрачным жизненный цикл вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Теперь рынок вторичных ресурсов начнет работать по новым правилам. Продажа вторсырья будет возможна только через проверенные и зарегистрированные площадки. Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырье. Это поможет избежать серых схем, сократить потери полезных материалов и гарантировать, что отходы действительно отправляются на переработку. Мы делаем важный шаг к полноценной экономике замкнутого цикла, когда каждый килограмм полезного ресурса возвращается в экономику", - заявила гендиректор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Новые правила касаются всех региональных операторов и компаний, занимающихся обработкой отходов. Они не распространяются на отходы, которые используются в энергетической утилизации, для производства искусственных грунтов, а также на пункты приема вторсырья и фандоматы. Регоператоры смогут передавать вторсырье третьим лицам только через электронные площадки, интегрированные с федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). В ней будет вестись реестр таких площадок. Регоператоры смогут самостоятельно выбрать платформу из реестра.

"Новая система позволит сделать систему обращения с отходами прозрачнее и увидеть реальные объемы образования вторсырья. На данный момент в стране ежегодно сортируются более 27 миллионов тонн отходов. Это порядка 57% от их общего объема", - добавил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

За несоблюдение новых требований предусмотрена ответственность. Если нарушение допустит предприниматель без образования юрлица, то размер штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей. Если же юрлицо, то штраф будет от 100 до 250 тысяч рублей.

Российский экологический оператор в свою очередь будет заключать соглашения с операторами электронных площадок, на которых будут заключаться договоры по реализации вторичного сырья. Также эксперты РЭО оказывают консультационную и методическую поддержку регионам, чтобы переход к новой системе прошел максимально быстро и эффективно.