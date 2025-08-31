В частности, к таким страховым случаям отнесли паводок

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Перечень страховых событий в области сельского хозяйства расширяется в России с 1 сентября 2025 года. Закон, совершенствующий механизм сельскохозяйственного страхования, подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2024 года.

Закон расширяет перечень страховых событий для заключения договоров страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемых с государственной поддержкой, такими случаями, как возникновение очага заразных болезней животных, для ликвидации которого по решению уполномоченных органов производится их изъятие в целях уничтожения, и опасные природные явления и стихийные бедствия "паводок" и "половодье".

Как ранее отмечал глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, законом, в частности, совершенствуются подходы в агростраховании с господдержкой в отношении многолетних насаждений, уточняются особенности страхования отдельных видов культур.

Также закон предусматривает и снижение максимального размера безусловной франшизы по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с 50% до 30% от страховой суммы. Документ также дает возможность устанавливать франшизу на каждый вид многолетних насаждений.

Принятыми поправками также закрепляется норма о трехлетнем сроке планирования государственной поддержки на сельскохозяйственное страхование.