МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России вступил в силу закон, обязывающий банки предоставлять следственным органам справки о счетах и вкладах клиентов по их официальным запросам. Соответствующие поправки внесены в законодательство о банках и банковской деятельности.

Закон обязывает кредитные организации предоставлять на основании запроса руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве, справок по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что мера введена в целях повышения оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денежных средств с использованием информационно телекоммуникационных технологий.