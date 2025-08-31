В России заработал механизм периода охлаждения по потребкредитам

Теперь кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. доступны для использования только через четыре часа после подписания договора, а свыше 200 тыс. руб. - через 48 часов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Механизм периода охлаждения по потребительским кредитам и займам заработал в России с 1 сентября 2025 года. Теперь кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. доступны для использования только через четыре часа после подписания договора потребкредита или займа с клиентом, а свыше 200 тыс. руб. - через 48 часов.

По данным ЦБ, пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег. Такие правила установлены законом, который поможет защитить людей от оформления кредитов и займов под воздействием мошенников.

Период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тыс. руб., а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги перечисляются продавцу автомобиля - юридическому лицу).

В Банке России отметили, что быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин (организацию). Отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика. Без задержек можно рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, если не увеличивается сумма долга.

При этом регулятор подчеркнул, что период охлаждения применяется при увеличении суммы кредита по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. В этих случаях длительность периода охлаждения зависит от суммы ранее предоставленного кредита (займа) и размера его увеличения. Например, если лимит по кредитной карте составляет 180 тыс. руб. и клиент увеличивает его на 30 тыс. руб., то длительность периода охлаждения составит 48 часов.