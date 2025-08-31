МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Запрет на продажу алкоголя в магазинах, имеющих вход и выход со стороны дворов многоквартирных домов, начал действовать в Московской области с 1 сентября. Новые правила затрагивают работу почти 3 тыс. торговых точек, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлдумы.

"После 1 сентября 1,4 тыс. магазинов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, должны будут прекратить продажу любого алкоголя. Также еще порядка 1,5 тыс. магазинов должны будут прекратить продажу алкоголя после окончания срока лицензии. Предполагаем, что порядка 40-60 магазинов в месяц будут прекращать продажу спиртного", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Там добавили, что после 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя смогут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 м к краю дороги.

"Новые меры в Подмосковье не направлены против бизнеса, добросовестные предприниматели, соблюдающие закон и учитывающие интересы жителей, смогут продолжать работу. У бизнеса будет возможность адаптироваться, найти новые пути развития, например, сосредоточиться на продаже других продуктов", - подчеркнул Брынцалов.

В пресс-службе добавили, что также новые правила торговли алкоголем затронут бары и кафе, расположенные во дворах многоквартирных домов. Так, с 1 сентября в них запрещается продавать спиртное в период с 23:00 до 08:00. Исключением станет работа ресторанов.

В Мособлдуме напомнили, что закон также ужесточает требования к бизнесу для получения лицензии на продажу алкоголя. Теперь минимальный уставный капитал у организаций, торгующих алкоголем, для получения лицензии должен быть 1 млн рублей. Ранее он составлял 500 тыс. рублей.