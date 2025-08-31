МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проведение эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов начинается в 17 регионах России и на федеральной территории Сириус. Закон вступил в силу 1 сентября.

Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Участниками стали республики Алтай, Дагестан и Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Ростовская и Херсонская области, а также город федерального значения Севастополь и федеральная территория Сириус.

Цель эксперимента - создать механизм правового регулирования работы по предоставлению услуг гостевых домов. "Данный сегмент является перспективным сектором туристского рынка, который обладает высоким потенциалом для развития и аккумулирует в себе крупные денежные потоки", - сообщила ТАСС заведующий кафедрой туризма и индустрии гостеприимства высшей школы креативных индустрий Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Татьяна Кулаговская.

В задачи эксперимента входит легализация бизнеса, а также юридическая защита как владельцев домов, так и туристов. "Зачастую условия, оговоренные в устном формате и не подкрепленные соответствующими документами между владельцем гостевого дома и туристом, могут не соответствовать действительности, обеспечиваться не в полной мере или даже включать мошеннические схемы и действия", - поясняет Кулаговская.

Качество услуг и пополнение бюджетов

По предварительным оценкам Министерства курортов и туризма Херсонской области, в регионе около половины всех средств размещения приходится на гостевые дома. Специалисты министерства совместно с сотрудниками областного Минимущества помогают владельцам проходить процедуру самооценки на платформе "Гостеприимство".

"Указанные министерства провели оценку емкости рынка средств размещения Херсонской области до начала СВО, анализируя открытые источники. Было выявлено свыше 1 500 объектов, на сегодняшний день только малая часть из них функционирует. <…> Ожидаем регистрации подавляющего большинства функционирующих в регионе гостевых домов в реестре средств размещения до 1 января 2026 года", - сообщил ТАСС и. о. министра курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов.

В Архангельской области, по данным муниципальных образований, действует 89 гостевых домов. "Ожидаем принятия изменений в областной закон о туризме в начале октября 2025 года, после чего планируется масштабная работа с владельцами гостевых домов. <…> Помимо повышения качества и безопасности услуг, предоставляемых гостевыми домами, ожидаем пополнения местных бюджетов за счет увеличения числа плательщиков туристического налога", - сообщила ТАСС руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Кузнецова.

В Ставропольском крае закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов депутаты думы региона приняли на заседании в июле. Ранее председатель краевого парламента Николай Великдань в интервью ТАСС сообщил, что законопроект является рамочным и будет дополняться, однако первые результаты его работы в регионе планируют оценить уже к концу 2025 года.

О законопроекте

Согласно федеральному закону, гостевой дом - это тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома. В документе определены услуги гостевого дома, требования к нему и механизм классификации. Расходы на проведение регистрации и привлечение дополнительных сотрудников могут привести к росту средних цен на проживание в таких домах, отмечает эксперт СКФУ Кулаговская.

"Часть гостевых домов при этом может не успеть пройти классификацию к началу 2026 года, что на определенный период сократит объем предложения на рынке.

Тем не менее, легализация гостевого дома позволит его владельцу не только получать финансовую и грантовую поддержку от государства на развитие бизнеса, но и открыто продвигать свои услуги, увеличивая поток клиентов и не опасаясь внезапных проверок и санкций", - пояснила заведующая кафедрой туризма и индустрии гостеприимства.

Несоответствие гостевого дома установленным требованиям станет основанием для отказа во внесении сведений в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.