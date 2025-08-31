Он позволяет при продаже своей части не применять преимущественное право на покупку этой доли со стороны действующих совладельцев компании

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, позволяющий при продаже доли в ООО не применять преимущественное право на покупку этой доли со стороны действующих совладельцев компании, вступил в силу 1 сентября 2025 года. Поправки внесены в закон "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Такие изменения в законодательстве об ООО позволяют ускорить привлечение инвестиций через докапитализацию.

Раньше преимущественное право на покупку доли было закреплено за другими участниками ООО. Они могли рассматривать предложение о приобретении доли до 30 дней. Только после получения их письменного отказа эту долю можно было продать третьему лицу. Вступивший в силу закон предоставляет возможность в ООО не применять положения о преимущественном праве участников на приобретение долей других участников.

Это возможно путем внесения необходимых изменений в устав общества с согласия всех его участников. Впоследствии исключить из устава ООО такие положения можно будет по решению, принятому большинством участников в две трети голосов. Участники общества наделяются правом продажи доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам без направления обязательной оферты остальным участникам общества, если соответствующие положения предусмотрены уставом общества.