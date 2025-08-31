В первую очередь нововведения затронут пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека вводятся с 1 сентября 2025 года, в первую очередь нововведения затронут пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"С 1 сентября 2025 года вводятся новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека, утвержденные приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236. В первую очередь нововведения затронут пользователей ККТ (контрольно-кассовой техники - прим. ТАСС), которые работают с маркированными товарами", - отмечается в сообщении.

Теперь при реализации товара с маркировкой в уведомлении о его реализации нужно будет включать тег 1011 - "Часовая зона" и тег 2040 - "Номер ФД кассового чека (чека коррекции)" - для идентификации связанного с данным уведомлением кассового чека.

"Если маркированный товар оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии маркированного товара и в кассовом чеке обязательно нужно будет указывать новый тег 1125 - "Признак расчета в "Интернет". Такой же признак добавлен в кассовый чек", - разъяснили в ФНС.

В ведомстве отметили, что данные изменения направлены на повышение прозрачности расчетов и учета маркированных товаров. Также нововведения коснутся учета безналичных платежей. Так, в составе фискальных документов появятся дополнительные реквизиты, связанные с безналичными расчетами, их включение в чеки остается на усмотрение пользователей ККТ.