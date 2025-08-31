Производители также обязали наносить коды маркировки для моторных масел, смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России с 1 сентября стартовала обязательная регистрация в системе маркировки для новых категорий товаров, среди них - детские игрушки, спортивное питание, растворимые завариваемые напитки (чай, кофе, какао), сладости, бритвы и лезвия. Соответствующие постановления правительства РФ были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Кроме этого, теперь производители обязаны наносить коды маркировки для моторных масел, смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей. Новый этап также начался и для безалкогольной продукции - маркировка стала обязательной для молокосодержащих напитков во всех видах упаковки.

"Экономический эффект для бюджета страны уже составили 1,2 триллиона, а компании дополнительно заработали 687 миллиардов рублей. Постепенно на рынке будут появляться маркированные игрушки, сладости, моторные масла, стройматериалы и другая продукция - покупатель сможет проверить их легальность за секунды", - отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов. Сейчас в "Честном знаке" зарегистрировано более 930 тыс. компаний.

Маркировка детских игрушек

Под обязательную маркировку в этой сфере попадают игры и игрушки для детей в возрасте до 14 лет: самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), куклы, интеллектуальные игры, электрические гоночные автомобили и наборы, настольные и комнатные игры.

На рынке уже введено в оборот 4,8 млн единиц маркированной продукции, а в "Честном знаке" зарегистрировались 17 тыс. компаний, отметили в ЦРПТ.

Маркировка распространяется на стройматериалы в потребительской упаковке до 300 кг. С 1 октября участники рынка начнут наносить коды на цемент, сухие строительные смеси и гипс, а с 1 декабря - на монтажные пены, герметики, замазки и мастики. В "Союзцементе" отметили ЦРПТ, что в сегменте цемента в 2024 году доля незаконного оборота составляет 19,1%. В оборот уже введено 215 тыс. упаковок строительных материалов, добавили в ЦРПТ.

К маркировке косметики и бытовой химии с 1 сентября подключаются участники рынка бритв и сменных лезвий - на продукцию уже нанесено 30 тыс. кодов. "Несмотря на то, что в России рынок представлен всего несколькими производителями, экспериментом удалось охватить все популярные форм-факторы товаров - флоупаки, упаковки двухсторонних лезвий, кассет, станков и апробировать разные методы нанесения - от простой и понятной этикетки до лазерной печати на пролистывателе", - сообщили в организации.

Маркировка сладостей и завариваемых напитков

Товарная группа сладости стала лидером по числу экспериментов в истории "Честного знака", отметили в ЦРПТ. В 55 регионах страны прошло 175 экспериментов - участники рынка досрочно промаркировали 80 тонн продукции. Как сообщили в организации, маркировка последовательно распространится на печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли и пасты; затем на хлебобулочные и мучные изделия, а позже - на шоколадные изделия, драже, карамель и жевательную резинку.

Касательно чая, кофе и какао, в организации заявили, что за время эксперимента компании протестировали нанесение кодов на разные виды упаковки - картонные коробки, банки - стеклянные и пластиковые, пакеты с зип-локом, мягкие пакеты, дип-поты. "Отрасль отмечает успешное окончание пилотных проектов", - добавили в ЦРПТ.

С 1 сентября также расширяется работа разрешительного режима на велосипеды и ветпрепараты, сообщили в ЦРПТ. С 2024 года свыше 2,3 млрд различных товаров с нарушениями уже не попали в руки к покупателю.

Также теперь в аптеках по всей стране вводится офлайн-модуль системы "Честный знак", который позволит проверить легальность и статус лекарств даже при отсутствии интернета или связи. Касса автоматически переключается на офлайн-режим и фармацевт, как и покупатель, сможет убедиться в подлинности товара, отметили в ЦРПТ.