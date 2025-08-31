Стандарт впервые установил общие требования к продаже и реализации товаров и оказанию услуг с использованием автоматов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ГОСТ на торговые автоматы вступил в силу с 1 сентября в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта, стандарт впервые установил общие требования к продаже и реализации товаров и оказанию услуг с использованием автоматов.

"Актуальность разработки нового национального стандарта обусловлена отсутствием единых стандартизированных требований к автоматизированному сервису как сфере услуг населению. Национальный стандарт распространяется на автоматизированный сервис - деятельность по продаже (реализации) товаров и/или по оказанию услуг с использованием автоматов без участия продавца и устанавливает общие требования и подходы", - отметили в организации.

Стандарт впервые установил классификацию торговых автоматов по различным признакам: в зависимости от вида реализуемых товаров, оказываемых услуг, типа автомата и его расположения, по способу выдачи товаров и другим. Также ГОСТ описывает условия и способы оказания сервиса с учетом ассортимента реализуемых товаров и услуг, общие требования и требования безопасности при покупке товаров и получении услуги, требования к размещению и порядку эксплуатации автоматов.

"Важность утверждения документа заключается в отсутствии единых требований к данному виду услуг ранее, в то время как развитие отрасли автоматизированных систем торговли и оказания услуг за последние годы выросло в разы", - подчеркнули в Росстандарте.

Отдельное внимание стандарт уделяет требованиям к автоматам, установленным в образовательных организациях. Из ГОСТа следует, что такие автоматы должны иметь возможность осуществлять оплату товаров банковскими картами с применением QR-кода, школьной карты и других форм оплаты, если это применимо. Ассортимент товаров может включать штучные пищевые продукты и напитки, разрешенные к потреблению органами Роспотребнадзора. Размещение и функционирование автоматов в образовательных учреждениях не должно ухудшать условия обучения.