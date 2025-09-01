Миронов считает, что МРОТ должен составлять 60 тыс. рублей

По мнению политика, реальный прожиточный минимум в 2026 году составит 35-43 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей является недостаточным, МРОТ должен составлять около 60 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Депутат напомнил, что Минтруд предлагает на 2026 год повысить МРОТ на 20,7% - до 27 тыс. рублей. Миронов указал, что этой суммы будет хватать на жизнь с учетом того, что прожиточный минимум составляет 19,3 тыс. рублей. Однако реальный прожиточный минимум, по мнению политика, в 2026 году окажется не менее 35-43 тыс. рублей. "Соответственно, и МРОТ должен быть выше - около 60 тыс. [рублей]", - отметил он.

По словам Миронова, такая разница связана с "нынешними подходами к расчету базовых величин", в том числе потребительской корзины. "Нужно реально оценивать ситуацию, повышать и минимальные стандарты, и уровень зарплат и социальной поддержки", - подчеркнул парламентарий.

Он рассказал, что СРЗП проведет исследование, чтобы рассчитать размер потребкорзины и прожиточного минимума. Расчеты будут проводиться по категориям: "отдельно для пенсионеров, для студентов, для семей с детьми, в том числе многодетных". "После тщательного анализа у нас будут конкретные цифры, - констатировал Миронов. - Такие стандарты мы будем по итогам исследования рекомендовать правительству".