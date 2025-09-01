В России ввели сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов

Взимать деньги будут в конкретных аэропортах, список утвердит правительство

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России вступил в силу закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов, с соответствующим документом ознакомился ТАСС.

Взимать деньги будут в конкретных аэропортах, список которых должно определить правительство. Для этих целей аэропорты объединят по группам - на основании их заявлений и решения кабмина. Средства, полученные от сбора внутри одной группы, пойдут на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе. Инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.

Правительство также установит, в каком порядке сбор будет формироваться, взиматься, аккумулироваться и использоваться, как будут составляться аэропортовые группы, на какие объекты будет разрешено тратить средства. В описанные группы не войдут аэропорты, с которыми до дня вступления закона в силу заключены концессионные соглашения о строительстве и или реконструкции объектов инфраструктуры.

В 2024 году в послании Федеральному собранию Путин поручил за шесть лет модернизировать не менее 75 аэропортов. Однако, отмечали в Минтрансе, бюджетных средств для этого недостаточно - требуется привлечь частные инвестиции.