Растет экономическое влияние организации, заявил председатель КНР

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к $30 трлн, растет экономическое влияние организации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Шанхайская организация сотрудничества сегодня превратилась в крупнейшую региональную организацию в мире, объединяющую 26 участников, сотрудничающих в более чем в 50 областях, с совокупным экономическим потенциалом, приближающимся к $30 трлн", - сказал он на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС.