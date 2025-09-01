Базовые принципы взаимодействия организаций и автовладельцев не претерпели изменений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в России вступили в силу с 1 сентября. Они заменили предыдущий свод правил и будут действовать до 1 сентября 2031 года, указано в постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Базовые принципы взаимодействия автосервисов и автовладельцев не претерпели изменений, но есть некоторые нововведения.

В частности, прописана возможность заключения договора через интернет-сайт или приложение. А вот бумажную книгу отзывов и предложений в автосервисах больше иметь не обязательно.

Из требований к договору между клиентом и ремонтной мастерской исчезла необходимость указания цены автомобиля, "определяемой по соглашению сторон". Кроме того, если в прежних правилах было отдельно прописано, что в случае повреждения автомобиля или запчастей исполнитель должен был предоставить клиенту машину или запчасти аналогичного качества или возместить их стоимость в двойном размере, то теперь просто указано, что ущерб, нанесенный при оказании услуг, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством РФ, в том числе законом "О защите прав потребителей".

Как и ранее, автосервисы обязаны будут информировать клиентов о перечне услуг, ценах, гарантийных сроках, о том, какой именно мастер будет проводить работы, и о возможных льготах. Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора или требованиям, "обычно предъявляемым к качеству услуг такого рода".

Помимо автомобилей, правила касаются также техобслуживания и ремонта мотоциклов, мотороллеров, прицепов и полуприцепов к ним и их составных частей. Принятие новых правил взамен документа от 2001 года (с изменениями и дополнениями от 2007 и 2017 годов) обусловлено "регуляторной гильотиной", когда нормативные акты переиздаются и, в частности, устанавливаются на определенный срок вместо бессрочного действия.