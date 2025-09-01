Директор госкорпорации "Росатом" отметил, что процесс ни на минуту не останавливался

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган лично следят за строительством АЭС "Аккую", благодаря этому процесс ни на минуту не останавливался. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Благодаря, прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов, и Владимира Владимировича Путина, и господина Эрдогана, проект [строительство АЭС "Аккую"] движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны", - сказал глава российской атомной отрасли.

При этом гендиректор Росатома сообщил, что в настоящее время идет работа над подписанием соглашений с Индией и Турцией по новым АЭС. "Над ним [соглашением с Индией] работа идет. <…> По поводу Турции ситуация такая же - мы над этим работаем", - сказал гендиректор Росатома, отвечая на вопросы о перспективах подписания соглашений с Индией и Турцией о строительстве новых АЭС.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Индией, Алексей Лихачев отметил, Росатом предлагает сотрудничество в строительстве малых плавучих АЭС и инвестиции в ряд северных проектов. Кроме того, по его словам, Индией очень сильно акцентируется развитие ядерной науки. "И они, может быть, как никто другой сегодня, заинтересованы в том, чтобы вместе с нами прийти в новое поколение, четвертое поколение атомной энергетики, с замыканием ядерного топливного цикла, с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев, добавив, что особый акцент Индия делает на технологиях завтрашнего дня. "Это квантовые технологии. И реализуя, в том числе, и в формате платформы БРИКС, наше квантовое направление, мы видим максимальную заинтересованность в этой работе, в этой кооперации именно от индийских наших друзей", - сказал гендиректор Росатома.