Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что министерство внимательно следит за ситуацией с грузовой авиакомпанией

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ внимательно следит за ситуацией с грузовой авиакомпанией "Волга-Днепр", говорить о решениях, в том числе о вхождении государства в капитал компании "совсем преждевременно". Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Мы в курсе того, о чем говорит руководство этой компании. Безусловно, Минтранс внимательно все это смотрит, но говорить о каких-то решениях сейчас, ну вот, прям совсем преждевременно", - ответил он на вопрос ТАСС.

Ранее перевозчик сообщил, что для сохранения уникального флота, а также специалистов, компания рассматривает различные варианты для дальнейшего существования и развития.

Издание "Коммерсантъ" сообщало, что основатель "Волга-Днепр" Алексей Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной передаче бизнеса государству. Затем "Коммерсантъ" писал, что собственники авиакомпании предложили правительству забрать ее себе.

Авиакомпания "Волга-Днепр" предоставляет услуги по доставке грузов, а также услуги в области страхования, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, траковой доставки и обучении. По данным на март 2025 года, "Волга-Днепр" располагает парком из 16 самолетов, из них 5 Ил-76 и 11 Ан-124. Авиакомпания задействует для выполнения рейсов 3 самолета Ан-124 и 5 Ил-76. На территории России находятся 7 самолетов Ан-124, при этом 4 из них находятся на хранении, а остальные самолеты этого типа, принадлежащие авиакомпании, арестованы за рубежом в связи с введением санкций против России.