По словам американского президента, Нью-Дели опоздал с этой инициативой на много лет

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины в отношении американских товаров "до нуля". Однако, по его словам, уже "слишком поздно", Нью-Дели должен был принять это решение много лет назад.

"До сих пор Индия взимала с нас такие высокие тарифы, как ни с одной другой страны: наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Это была абсолютно односторонняя катастрофа", - написал Трамп в Truth Social.

"Сейчас они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад", - указал американский президент.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.