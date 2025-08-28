Олег Осипов — о том, почему не удалось достичь компромисса

Дональд Трамп все-таки сдержал свое обещание наказать одну из крупнейших экономик мира за покупку российской нефти по сниженным ценам и ввел 50-процентные пошлины на большую часть индийского импорта в США.

Тарифы вступили в силу в полночь в среду по восточному времени — в Нью-Дели тем временем разгорался новый жаркий день.

Без компромисса

Министерство внутренней безопасности США опубликовало уведомление о том, что повышенные пошлины будут применяться к индийским товарам, ввезенным для потребления или изъятым со склада для потребления, после 00:01 часов 27 августа. Точно такая же тарифная участь в конце июля постигла другую страну, входящую в топ-10 экономик мира, — Бразилию, между прочим, тоже члена БРИКС с момента основания клуба.

Американские власти официально объяснили повышение тарифов закупками Индией российской нефти. Как заявили в Вашингтоне, торговая политика Нью-Дели нарушает санкционный режим и создает угрозу энергетической безопасности западных союзников.

Несмотря на пять раундов переговоров между представителями США и Индии, компромисса достичь не удалось. За высоченными тарифами, очевидно, стоит в том числе "большая американская обида" за отказ Нью-Дели запустить к себе "в огород" фермеров США с их эффективным менеджментом.

Чисто математически 50-процентный тариф состоит из уже существовавших 25-процентных пошлин Трампа на многие импортные товары из этой южноазиатской страны, к которым добавились еще столько же в связи с закупками Индией российской нефти. По словам индийских чиновников, они были уверены, что тариф будет ниже, но споры все же обострились из-за требования США предоставить им дополнительный доступ к сельскохозяйственному рынку Индии, который премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, пообещал защитить.

Отныне большая часть индийского экспорта в Соединенные Штаты (в прошлом году он оценивался в $87,3 млрд) будет с повышенной таксой. А вот некоторые продукты, в которых заинтересована сама Америка, включая собираемые на субконтиненте Индостан смартфоны и прочая электроника, пока не будут облагаться пошлинами.

Беспошлинными останутся около 30% индийского экспорта в США, включая фармацевтическую продукцию, лекарственное сырье и очищенное топливо, на сумму $27,6 млрд.

Кто пострадает в Индии

Индия экспортирует порядка 60% креветок в США: новые тарифы серьезно ударят по занятым в аквакультуре. Помимо них, в черном списке оказались производители текстиля и изделий из кожи, поставщики драгоценных камней и ювелирных изделий. В общей сложности может потерпеть урон более половины индийского экспорта в США. В некоторых секторах потери ожидаются уже в сентябре.

Из-за решения, принятого Трампом, пришедшим к победе на выборах под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), не только индийские экспортеры столкнутся с большими сложностями, но и стоит ожидать, что будут нарушены мировые цепочки поставок — от полезных ископаемых до готовой высокотехнологичной продукции. Даже из США некоторые экономисты предсказывают резкое сокращение объемов торговли между двумя странами.

Конкуренты Индии — в отношении которых ставки тарифов от США ниже — уже начали переманивать американских покупателей, предлагая свои товары, ставшие более дешевыми по сравнению с индийскими. В очередь выстраиваются продавцы из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Турции, Филиппин и других государств Юго-Восточной Азии.

26 августа, накануне введения новых тарифов, из 4 241 акций, торгующихся на Бомбейской фондовой бирже (BSE), 1 219 выросли, 2 887 упали, а 135 остались без изменений. 203 акции достигли верхней границы диапазона, а 209 — нижней. При этом 101 акция превысила 52-недельный максимум, а 103 — 52-недельный минимум. 27 августа, однако, отмечался индуистский праздник Ганеш Чатурти, и рынки в стране были закрыты.

"Покупаем по свадеши"

Еще накануне вступления тарифов в силу Моди раскритиковал готовившееся в Вашингтоне решение. Выступая в Ахмадабаде, он заявил, что не пойдет на компромисс, Индия выдержит внешнее давление, и призвал граждан страны полагаться на товары, производимые в рамках стратегии свадеши (самостоятельности, "сва" на санскрите означает "свой", а "деш" — "страна"). Идеология свадеши, принятая еще в колониальные времена, заключалась в бойкотировании британских товаров и возрождении внутреннего производства. Она была вдохновлена теорией ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди.

"Мы все должны следовать тому, чтобы покупать только товары с надписью "Сделано в Индии", — заявил Моди, призвав владельцев магазинов вывешивать большие плакаты, рекламирующие исключительно отечественную продукцию. А покупателям предложил формулу "vocal for local" — "быть активными в поддержку местного".

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал требование Вашингтона к Нью-Дели прекратить закупки российской нефти "необоснованным и неразумным" и обвинил Запад в лицемерии. Он заметил, что Европа продолжает торговать с Россией гораздо активнее в условиях санкционного режима. Дипломат Джайшанкар в то же время отметил, что переговоры между США и Индией в сфере торговли полностью не прерваны и продолжаются. "Мы — две большие страны, нам нужно вести диалог, линии не перекрыты", — указал он.

Напомню, что на прошлой неделе Джайшанкар прилетал в Москву, где его принял президент России Владимир Путин. Среди прочих тем обсуждались контакты в рамках ООН, БРИКС и G20, а также вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский лидер, как ожидается, нанесет визит в Нью-Дели до конца этого года.

Западная пресса пишет, что "Индия повернулась лицом к России, которую она называет другом на все времена". Тем временем на рубеже августа и сентября Моди планирует совершить свою первую за семь лет поездку в Китай для участия в Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Гол в свои ворота

В общем, официальные лица в Индии утверждают, что к стране несправедливо придираются из-за ее торговых связей с Россией, и предупреждают, что теперь Нью-Дели будет более тесно сотрудничать с Москвой и Пекином и еще больше отдалится от Вашингтона. Даже если тарифная атака Белого дома пойдет на спад, думаю, доверие к США у индийцев подорвано.

"Трамп все испортил. Трудная работа двух стран, изначально не доверявших друг другу, по выстраиванию партнерства теперь под угрозой. Перезагрузка займет много времени, и, вероятно, это произойдет только после ухода нынешнего президента. Администрация Трампа установила рекорд по количеству голов в свои ворота за столь короткий период — с января 2025 года. Что касается Индии, то теперь она будет идти навстречу Китаю — не бросаться ему в объятия, но сближаться небольшими шажками", — заявил индийский эксперт на условиях анонимности.

Власти Индии уже разрабатывают комплекс поддержки для национальных экспортеров, которые окажутся под ударом новых тарифов. Среди мер — стимулирование перенаправления экспортных потоков на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Кроме того, ситуация угрожает стабильности многомиллиардных иностранных инвестиций на индийском фондовом рынке, который занимает четвертое место в мире по объему капитализации. Трамп за последний месяц четыре раза пытался связаться с Моди, однако тот отказался от телефонных разговоров.

Ранее сообщалось, что Индия намерена значительно уменьшить объемы импорта российской нефти — на 20%, до уровня 1,4–1,6 млн баррелей в сутки. Дональд Трамп даже сообщил журналистам, что Индия вовсе прекратит ее импорт. Но этого не произошло: индийские власти не поручали нефтеперерабатывающим предприятиям прекращать закупки сырья из России.

"Индия уже начала диверсифицировать список импортеров. Индия уже экспортирует свою продукцию в 220 стран, в том числе в государства Европы и Латинской Америки. Мы продаем за границу почти на 590 млрд рупий ($6,7 млрд — прим. авт.) в год. Такими методами США не могут напугать Индию. Они не смогут остановить покупку российской нефти и других товаров, — рассказал мне эксперт в области сотрудничества России с Индией, профессор Сайед Камруззаман. — Недавно состоялось заседание Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На ней было отмечено, что товарооборот между нашими странами вырос в пять раз и есть тенденция к его увеличению".

Российская нефть по-прежнему играет ключевую роль в экономике своего давнего партнера на юге Азии.