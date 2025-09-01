Предполагается, что Евросоюз таким образом хочет исключить участие России в поставках энергоресурсов на свою территорию

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Дания, председательствующая в ЕС, предложила ввести требование к импортерам газа об обязательном подтверждении страны его происхождения для исключения участия России в поставках энергоресурсов в Евросоюз. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

"Предполагается, что природный газ, поступающий в Европейский союз через границы или точки пересечения с Россией или Белоруссией, а также по газопроводу "Турецкий поток", экспортируется, прямо или косвенно, из Российской Федерации, если не предоставлены однозначные доказательства обратного", - следует из текста предложения, имеющегося в распоряжении Bloomberg.

Отмечается, что посредством инициативы ЕС намерен исключить попадание газа российского происхождения на внутренний рынок после возможного введения полного запрета на закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года.

18 августа из данных Евростата и подсчетов ТАСС стало известно, что Евросоюз в I полугодии 2025 года закупил российский трубопроводный газ на €2,9 млрд, а сжиженный природный газ (СПГ) - на €4,5 млрд. Суммарные закупки ЕС российского газа в январе - июне выросли на 9% - до €7,4 млрд.

Планы ЕС по отказу от российского газа

Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы об отказе от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

В комплекс мер могут быть включены нулевая квота на импорт российского газа, инструменты для сокращения закупок нефти из России, а также ограничения для новых контрактов на поставки урана и других радиоактивных материалов. Как ожидается, нулевая квота на импорт газа позволит европейским энергетическим компаниям расторгнуть контракты с российскими поставщиками по причине форс-мажора.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года из-за увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.