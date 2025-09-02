Чекунков: предложения по префрежимам ДФО для энергопроектов направили в кабмин

По словам главы Минвостокразвития, особые режимы могут применить к проектам по производству электроэнергии, строительству и модернизации энергомощностей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Предложения по применению действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов к проектам в энергетическом секторе подготовлены и направлены в правительство РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы подготовили и направили в правительство предложения по применению действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов к проектам в энергетическом секторе, включенным в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Речь идет как о производстве электроэнергии, так и о строительстве и модернизации энергомощностей", - сказал министр.

Чекунков отметил, что дефицит мощности в ДФО к 2030 году оценивается от 3,3 ГВт до 5 ГВт. "Применение льгот позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов, снизить конечную стоимость электроэнергии для потребителей и сократить сроки реализации таких проектов. Стоимость строительства генерации на Дальнем Востоке в среднем в 1,5-2 раза выше, чем в европейской части России. Использование льгот при реализации проектов строительства новой генерации даст экономию до 30-40% от стоимости проектов на десятилетнем горизонте", - пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован 4 сентября в 00:00 мск.