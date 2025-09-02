Расширение инфраструктуры речных перевозок для увеличения грузооборота по Северному морскому пути является одной из стратегических задач, подчеркнул глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" разработала и направила на рассмотрение правительства Стратегию развития Северного морского пути до 2050 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума.

"По поручению президента Росатомом разработана и направлена на рассмотрение правительства Стратегия развития Северного морского пути до 2050 года", - сказал министр.

Чекунков отметил, что расширение инфраструктуры речных перевозок для увеличения грузооборота по СМП - одна из стратегических задач. "Для этого будут создаваться мультимодальные логистические узлы, совмещающие речной, морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. Конкретный перечень приоритетных проектов будет определен при участии регионов после утверждения стратегии", - пояснил он.

