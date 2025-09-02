Уже есть образцы таких решений, продукция поставляется в небольших объемах, отметил первый вице-премьер

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. РФ разрабатывает и поставляет лазерные системы по противодействию беспилотникам, они будут активно применяться в ближайшее время по мере наращивания производства, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, уже есть образцы таких решений, продукция поставляется в небольших объемах.

"Что касается лазерных систем по противодействию беспилотникам, у нас есть наработки, есть образцы, продукция, которая уже поставляется, в небольших пока объемах. Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне, и получили путевку в жизнь и перспективные заказы. Я уверен, что в ближайшем будущем по мере наращивания объемов производства эти решения будут активно применяться", - сказал Мантуров.

В июне 2025 года Россия провела испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как отмечали в кабмине, они станут одной из составных частей универсальной системы ПВО России.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.