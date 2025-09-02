МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия находится в числе мировых лидеров по развитию фотоники и лазерных систем, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Говоря о нашей школе фотоники и лазерных систем - и в советское время, и сейчас мы активно ее развиваем и находимся в мировых лидерах по этому направлению", - сказал Мантуров.

Фотоника - один из аспектов квантовой физики, изучающий в том числе взаимодействие с оптическими сигналами и практическое применение частиц света фотонов. Исследование закономерностей и поведения частиц света фотонов позволяет в том числе создавать более быстрые вычислительные системы по принципу квантовых компьютеров. Знания ученых позволяют создавать лазерные установки для изучения свойств вещества, плазмы, строения материи и экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.

