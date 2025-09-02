Банк России продолжит придерживаться взвешенного подхода и будет следить за потенциальными рисками, чтобы не допустить повторного инфляционного всплеска, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ключевая ставка в России может снизиться до 15% годовых к концу года при сохранении текущих макроэкономических условий, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, я считаю этот прогноз актуальным при сохранении текущих макроэкономических тенденций. Если инфляция будет снижаться быстрее, чем в базовом прогнозе ЦБ, ставка также может опуститься сильнее", - сказал депутат.

Также уровень ключевой ставки будет зависеть от курса рубля, состояния спроса и внешнеэкономических рисков. "Банк России в любом случае продолжит придерживаться взвешенного подхода и будет внимательно следить за потенциальными рисками, чтобы не допустить повторного инфляционного всплеска", - подчеркнул Аксаков.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован 4 сентября в 09:00 мск.