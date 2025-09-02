Мантуров: Россия наладила производство морских безэкипажных катеров

Катера постоянно дорабатывают и модернизируют, отметил первый вице-премьер России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия наладила серийное производство морских безэкипажных катеров, они постоянно дорабатываются и модернизируются, рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, конечно, есть, и по широкой линейке, которая производится серийно. Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, есть ли в России производство безэкипажных катеров.

По словам первого вице-премьера, эти катера поставляются Вооруженным силам РФ. "Я регулярно знакомлюсь с результатами работы наших компаний, частных и государственных, которые находятся в активной фазе не только производства, но и поставки нашим вооруженным силам и другим силовым ведомствам, которые активно используют их для выполнения специальных задач", - добавил он.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.