МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам августа 2025 года останутся на уровне июля и составят 115-120 тыс. единиц. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По нашим ожиданиям, август будет примерно на уровне июля - в пределах 115-120 тыс. авто. В сентябре, надеюсь, продажи тоже приблизятся к этому показателю. Ожидать дальнейшего роста, до 130-150 тысяч, как в прошлом году, нецелесообразно", - сказал он.

Целиков также отметил, что по итогам 2025 года "Автостат" прогнозирует диапазон продаж от 1,2 до 1,3 млн автомобилей.

"Средний прогноз составляет около 1,25 млн, примерно на 20% ниже результата 2024 года, когда было продано 1,57 млн авто. При более оптимистичном сценарии продажи могут достичь примерно 1,4 млн - это максимальный результат", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 10 мск.