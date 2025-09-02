Они вырастут до 44 млрд куб. м в год

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и китайская CNPC (КННК) подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м, заявил журналистам глава российской компании Алексей Миллер.

"Также в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК, в частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов кубометров газа в год и по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут", - сказал Миллер.

По его словам, объем поставок по "Дальневосточному маршруту" вырастет до 12 млрд куб. м в год.