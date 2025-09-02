Он также будет наиболее капиталоемким, указал глава "Газпрома"

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Проект "Сила Сибири - 2" станет самым крупным и капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Надо понимать, что проект строительства газопровода "Сила Сибири - 2" и строительства газопровода "Союз Восток", транзитного газопровода через Монголию и соответствующих газотранспортных мощностей в Китае, сейчас это будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире", - сказал он.

Миллер отметил, что 2 сентября подписан главный основополагающий документ по этому проекту.

"Это юридически обязывающий меморандум", сказал он.

По его словам, сейчас будут обсуждаться и уточнять вопросы, связанные с финансированием строительства газопровода, а также коммерческие условия поставок.

Говоря о сроке осуществления проекта по строительству газопровода, он сравнил его с реализацией проекта "Сила Сибири".

"Я могу сказать, что вам надо придерживаться, ориентироваться на те сроки, которые у нас были по "Силе Сибири". Мы "Силу Сибири" построили на полгода раньше", - указал Миллер.

"То есть работа вместе с китайскими нашими друзьями показала, что мы работаем четко, слаженно, и "Газпром" в полном объеме и качественно обеспечивает свои обязательства", - добавил он.