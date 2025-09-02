Клиентов перед покупкой устройства просят подписать документ об отсутствии претензии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. iPhone без предустановленного RuStore начали продавать в России с пометкой о наличии недостатка в связи с вступлением в силу нового закона. Клиентов перед покупкой устройства просят подписать документ об отсутствии претензии в связи с отсутствием российского магазина приложений, выяснил корреспондент ТАСС.

С 1 сентября вступил в силу закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов, продаваемых в РФ, обеспечивать техническую возможность свободной установки и обновления отечественных приложений, в том числе RuStore и мессенджера Max.

В документе, который сейчас предлагается подписать покупателям продукции Apple, говорится, что "товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore".

"Приобретая данный товар, потребитель уведомлен и согласен с обозначенным недостатком и не вправе предъявлять требования в связи с его наличием на основании ст. 18 РФ закона "О защите прав потребителей", - отмечается в расписке.

Правительство РФ уточняло, что с 1 сентября RuStore станет обязательным для предустановки не только на технике с операционной системой iOS от Apple, но и с HyperOS - "оболочкой" для Android, использующейся в гаджетах китайского бренда Xiaomi.

Источники ТАСС на рынке электроники ранее сообщали, что южнокорейский бренд Samsung готов с 1 сентября предустанавливать национальный мессенджер Max на смартфоны и планшеты в России. Еще один источник уточнил, что работать в соответствии с новым законом планируют китайские производители Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix.