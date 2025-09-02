Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате в рамках МНН "Деносумаб"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Стоимость препарата для профилактики костных осложнений для онкобольных "Форседено онко" снижена на 16%, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Согласованная цена на "Форседено онко" снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эксджива" на 16%", - сказали в службе.

Цена за флакон раствора для подкожного введения в дозировке 120 мг (70 мг/мл) "Форседено онко" согласована на уровне 15 145 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата - 18 195 рублей.

"Согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - полагают в антимонопольном ведомстве. В ФАС напомнили, что "Форседено онко" применяется для профилактики костных осложнений у пациентов с онкологическими заболеваниями.